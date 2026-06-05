Météorythme Mairie du 10e arrondissement PARIS

La météorologie en 6 chansons !

Sous l’égide de la cheffe de chœurs Gaëlle Caro, les chanteurs du conservatoire Hector Berlioz chantent le répertoire de Michel Nys, compositeur, intervenant scolaire et musicothérapeute.

Un concert dans un lieu exceptionnel

La salle des fêtes de la mairie du 10e accueille le Conservatoire Hector Berlioz

pour ce concert. La séparation entre la nef centrale et les deux salons

carrés qui composent cet ensemble se fait par de longues colonnes

corinthiennes cannelées. Un ensemble de dix panneaux peints sur toile

marouflée et de deux plafonds fut réalisé par plu sieurs artistes.

Programme :

1. Mets tes bas mets tes hauts

2. Un nuage t’appelle

3. Caprice d’Eoles

4. La pluie est une chipie

5. Climats

6. Racontars

Distribution :

Avec la chorale d’adolescents du conservatoire Hector Berlioz.

Cheffe de chœurs : Gaëlle Caro

Compositeur : Michel Nys

Pianiste : Kanoko Ono

Un concert qui aborde en chansons les différents phénomènes climatiques !

Le vendredi 19 juin 2026

de 20h00 à 20h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T20:30:00+02:00

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS



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