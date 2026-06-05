Météorythme Mairie du 10e arrondissement PARIS
Météorythme Mairie du 10e arrondissement PARIS vendredi 19 juin 2026.
La météorologie en 6 chansons !
Sous l’égide de la cheffe de chœurs Gaëlle Caro, les chanteurs du conservatoire Hector Berlioz chantent le répertoire de Michel Nys, compositeur, intervenant scolaire et musicothérapeute.
Un concert dans un lieu exceptionnel
La salle des fêtes de la mairie du 10e accueille le Conservatoire Hector Berlioz
pour ce concert. La séparation entre la nef centrale et les deux salons
carrés qui composent cet ensemble se fait par de longues colonnes
corinthiennes cannelées. Un ensemble de dix panneaux peints sur toile
marouflée et de deux plafonds fut réalisé par plu sieurs artistes.
Programme :
1. Mets tes bas mets tes hauts
2. Un nuage t’appelle
3. Caprice d’Eoles
4. La pluie est une chipie
5. Climats
6. Racontars
Distribution :
Avec la chorale d’adolescents du conservatoire Hector Berlioz.
Cheffe de chœurs : Gaëlle Caro
Compositeur : Michel Nys
Pianiste : Kanoko Ono
Un concert qui aborde en chansons les différents phénomènes climatiques !
Le vendredi 19 juin 2026
de 20h00 à 20h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T20:30:00+02:00
Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
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