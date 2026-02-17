Metz Handball VS Chambray Touraine Handball Les Arènes Metz

Metz Handball VS Chambray Touraine Handball

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

J17Tout public

.

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Metz Handball VS Chambray Touraine Handball Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ