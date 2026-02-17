Metz Handball VS Chambray Touraine Handball Les Arènes Metz
Metz Handball VS Chambray Touraine Handball Les Arènes Metz dimanche 15 mars 2026.
Metz Handball VS Chambray Touraine Handball
Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 16:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
J17Tout public
.
Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Metz Handball VS Chambray Touraine Handball Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ