Metz sous l’œil des photographes, Porte des Allemands, Metz

Informations pratiques

Metz sous l’œil des photographes 6 mars – 30 mai 2027 Porte des Allemands Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-06T14:00:00+01:00 – 2027-03-06T18:00:00+01:00

Fin : 2027-05-30T14:00:00+02:00 – 2027-05-30T19:00:00+02:00

Les Bibliothèques-Médiathèques de Metz et le Musée de la Cour d’Or s’associent pour proposer au printemps 2027 une grande exposition retraçant 180 ans de regards photographiques sur la ville de Metz. Cette exposition sera l’occasion de (re)découvrir des figures majeures de la photographie à Metz comme Casimir Oulif, le pionnier, Gonzalve Malardot, qui couvrit le conflit de 1870 au moyen de techniques innovantes, les figures incontournables des frères Prillot, le photoreporter Paul de Busson, jusqu’à la production contemporaine. Cet événement, agrémenté d’une programmation variée et pour tous les publics, réunissant de nombreux acteurs locaux du patrimoine et de la création, permettra de mettre en lumière cette épopée et de stimuler la création et l’intérêt du public pour cette forme d’expression artistique.

Porte des Allemands Bd André Maginot, 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 03 87 68 25 02 https://metz.fr/lieux/lieu-152.php https://www.instagram.com/metz_art_histoire/ La porte des Allemands, située à Metz, tire son nom de l’hôpital Notre-Dame-des-Allemands, érigé vers 1230 dans la rue adjacente. Ce monument défensif imposant est le seul vestige encore debout des portes médiévales de la ville. Construite initialement au XIIIe siècle, la partie la plus ancienne de la porte, orientée vers la ville, témoigne de son histoire ancienne et de sa fonction première de défense urbaine. Au fil des siècles, la porte a été renforcée et adaptée pour répondre aux besoins défensifs évolutifs. En 1445, Henri de Raconval, l’architecte renommé de la tour de la Mutte de la cathédrale Saint-Étienne, entreprend la construction d’une deuxième porte afin de renforcer sa résistance aux projectiles métalliques. Au XVIIIe siècle, la porte des Allemands est intégrée aux fortifications planifiées par Vauban et réalisées par Cormontaigne, marquant ainsi une nouvelle phase de son histoire architecturale et militaire. À la fin du XIXe siècle, l’édifice est transformé pour refléter l’esthétique médiévale, sous l’impulsion de l’architecte allemand Paul Tornow, déjà renommé pour ses travaux sur la cathédrale Saint-Étienne pendant l’Annexion. Cette période voit l’ajout de créneaux caractéristiques qui ornent encore aujourd’hui sa façade. De nos jours, la porte des Allemands est un lieu emblématique de Metz, mêlant histoire, architecture et culture. Propriété de la ville depuis 1900, elle a abrité le musée du Peuple messin jusqu’en 1918, date à laquelle ses collections ont été intégrées au musée de la Cour d’Or. La porte des Allemands est aujourd’hui un édifice à vocation culturelle et patrimoniale.

Les Bibliothèques-Médiathèques de Metz et le Musée de la Cour d’Or s’associent pour proposer au printemps 2027 une grande exposition retraçant 180 ans de regards photographiques sur la ville de Metz..

Photo Prillot. Bibliothèques-Médiathèques de Metz, FIP PRI Dia2 075