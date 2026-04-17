Metz Trophy Aventure Metz

Metz

Metz Trophy Aventure

Place de la République Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 00:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Participez au Metz Trophy Aventure 11e édition, sur la Place de la République, au cœur de Metz.

Le Metz Trophy Aventure propose une journée mêlant sport, dépassement de soi et convivialité, avec des épreuves accessibles à tous les niveaux.

Parmi les temps forts figure le Raid La Saharienne, une épreuve multisports en duo (équipes féminines ou mixtes), déclinée en trois formats le format S, accessible aux débutants, le format M pour les participants ayant une expérience sportive intermédiaire, et le format L, destiné aux athlètes confirmés en quête de défi.

L’événement comprend également l’Urban Race réséda, une course chronométrée de 10 km à travers la ville, ainsi que La Conquérante 57, une marche de 5 km sans chronométrage, ouverte à tous.

Une attention particulière est portée aux plus jeunes avec la CMSEA Fun Run, une course dédiée aux enfants de 6 à 12 ans, proposant des parcours de 1 km et 2 km, sans chronométrage, afin de leur faire découvrir la pratique sportive dans un cadre ludique.

Le Metz Trophy Aventure s’inscrit aussi dans une démarche solidaire, en soutenant la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Une partie des bénéfices sera reversée au dispositif Inform’Elles.

Tout au long de la journée, un village d’animations sera accessible au public, proposant diverses activités et temps de découverte pour tous les publics.

Départs10h Raid la Saharienne et Urban Race réséda

11h La CMSEA Fun Run

14h30 La Conquérante 57Tout public

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Place de la République Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Take part in Metz Trophy Aventure 11th edition, on Place de la République, in the heart of Metz.

Metz Trophy Aventure offers a day of sport, challenge and conviviality, with events accessible to all levels.

Among the highlights is the Raid La Saharienne, a multi-sport duo event (women’s or mixed teams), available in three formats: the S format, accessible to beginners, the M format for participants with intermediate sporting experience, and the L format, aimed at experienced athletes in search of a challenge.

The event also includes the Urban Race réséda, a 10 km timed run through the city, and La Conquérante 57, a 5 km walk without timing, open to all.

The CMSEA Fun Run, a race dedicated to children aged 6 to 12, offers a 1 km and 2 km course, without timing, to introduce them to sport in a playful setting.

The Metz Trophy Aventure is also part of a solidarity initiative, supporting the fight against violence against women and children. Part of the proceeds will be donated to the Inform’Elles organization.

Throughout the day, an entertainment village will be open to the public, offering a variety of activities and discovery times for all ages.

Departures10am: Raid la Saharienne and Urban Race réséda

11am: CMSEA Fun Run

2:30 pm: La Conquérante 57

L’événement Metz Trophy Aventure Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ