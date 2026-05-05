« Meurtre à la Cité » Saison 1 (murder party), Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

« Meurtre à la Cité » Saison 1 (murder party) Samedi 23 mai, 18h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Tarif unique : 23€. Achat en ligne, nombre limité de places. A partir de 13 ans. Merci d’arriver 30 minutes à l’avance pour la constitution des équipes sur places (équipes de 6 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Encore un meurtre au musée ! Les enquêteurs ont besoin de vous pour mener l’enquête : inspectez la scène de crime, interrogez les suspects et lancez vos accusations !

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.citedelarchitecture.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/evenement/meurtre-au-musee-2 »}]

Jeu d’enquête « Meurtre à la Cité »

©Cité de l’architecture et du patrimoine