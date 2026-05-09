MHR VS US MONTAUBAN Montpellier
MHR VS US MONTAUBAN Montpellier samedi 9 mai 2026.
Montpellier
MHR VS US MONTAUBAN
500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le MHR recevra l’US Montauban le samedi 09 mai au Septeo Stadium dans le cadre du TOP14
Venez supporter votre équipe favorite !
Le MHR recevra l’US Montauban le samedi 09 mai au Septeo Stadium dans le cadre du TOP14
Venez supporter votre équipe favorite ! .
500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com
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English :
The MHR will host US Montauban on Saturday, May 09 at Septeo Stadium as part of the TOP14
Come and support your favorite team!
L’événement MHR VS US MONTAUBAN Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER
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