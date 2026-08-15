MI-HOMME MICRO STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MI-HOMME MICRO

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 18:45:00

fin : 2026-11-07 20:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Un seul en scène explosif mêlant stand-up, beatbox, sketchs et parodies.

Des boums des année 90 à l’intelligence artificielle, Stephan Solo détourne avec brio la Pop Culture. Un spectacle rythmé, hilarant et riche en bruitages vocaux pour une expérience interactive.

Venez découvrir cet artiste complet qui nous embarque dans une performance ultra rythmée aussi drôle que moderne. Stephan solo bruite, rythme et parodie des références classiques de la culture Pop. Révélé par M6 avec les “Human Box”, vous avez peut-être aperçu Stephan Solo au Jamel Comedy Club ou encore sur la scène du Moulin rouge avec le duo Stef et Jim. 20 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr

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English :

A one-man show packed with energy, blending stand-up comedy, beatboxing, skits, and parodies.

L’événement MI-HOMME MICRO Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE