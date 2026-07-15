Mi madre y el dinero Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Mi madre y el dinero

Jeudi 24 septembre 2026 à partir de 19h.

Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 21h.

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 19h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26

Que reste-t-il d’une famille lorsque tout devient travail ?

Sur un plateau devenu échoppe, maison, archive vivante, une mère et son fils rejouent les gestes qui les ont tenus debout. Couper, vendre, compter, négocier… Comme autant d’actions répétées inlassablement, des rituels de survie par lesquels le travail déborde l’intime jusqu’à le façonner.





Pendant plus de soixante ans, Josefina Orlaineta a bataillé avec l’économie précaire de Campèche, une ville et un état du sud-est du Mexique, situés dans la péninsule du Yucatán, accumulant métiers et stratégies diverses afin de conjurer l’effondrement inéluctable auquel elle et son fils étaient de naissance assignés.





À partir de cette mémoire fragmentée, Anacarsis Ramos compose un théâtre documentaire poreux où la fiction s’infiltre dans le réel. Les corps deviennent archives, les objets partenaires, la scène un espace de réparation fragile. Entre tendresse et violence, distance et tentative de rapprochement, Mi madre y el dinero explore ce que l’argent fait aux liens, comment il infiltre les affects, organise les silences.





Que reste-t-il d’une famille lorsque tout devient travail ? Peut-on rejouer le passé pour en déplacer la charge ? Dans cette économie du souvenir, le théâtre devient un lieu de négociation sensible, un espace où l’on peut apprendre à s’aimer autrement.





Avec Josefina Orlaineta, Anacarsis Ramos









Conférence vendredi 25 septembre. à 19h30

Dans le cadre d’Allez savoir, la 7e édition du festival de l’EHESS intitulée “L’argent, c’est-à-dire ?”

Anacarsis Ramos et la chercheuse Marta Espinosa Berrocal (EHESS) interrogent les liens entre argent, passion créative et précarité. .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

What’s left of a family when everything becomes work?

L’événement Mi madre y el dinero Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille