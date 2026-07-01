Mica Millar, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
samedi 3 avril 2027 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Mica Millar Samedi 3 avril 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-03T20:00:00+02:00 – 2027-04-03T21:30:00+02:00
Fin : 2027-04-03T20:00:00+02:00 – 2027-04-03T21:30:00+02:00
Autrice, compositrice, productrice et force créative farouchement indépendante, Mica Millar insuffle une vision contemporaine et féminine aux genres intemporels que sont la soul, le R’n’B, le blues, le gospel et le jazz.
Interprétation vocale maîtrisée, swing désarmant, classe impeccable, Mica Millar s’impose comme l’une des voix les plus reconnaissables de la soul britannique actuelle.
Son premier album comptait de prestigieuses collaborations, notamment avec Ricky Peterson et David Z, anciens complices de Prince. En 2026, elle foulera les scènes françaises avec un nouvel album A Little Bit of Me, dense, intime et introspectif.
Mica Millar incarne une artiste libre, dotée d’une identité artistique affirmée et d’une signature sonore comparable à celles des plus grandes productions du genre.
Un souffle nouveau traverse la scène soul internationale et il porte son nom.
« Son premier album Heaven Knows a été récompensé par un Jazz FM Award et lui a ouvert les portes de scènes prestigieuses aux côtés de figures majeures telles que Gladys Knight, Stevie Wonder, Lionel Richie ou encore Gregory Porter. » Jazz Radio
Mica Millar : chant, Christopher Rabbitts : basse, Joe Luckin : batterie, Amber Kuti Smith : choriste, Benjamin Smith : clavier
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027 voix du monde chanson
Jasmine Allcock-Fox
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