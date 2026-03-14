MICHAEL JACKSON CELEBRATION SERGIO CORTÈS

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Sergio Cortés, tribute officiel de Michael Jackson, fait revivre le Roi de la Pop en live avec musique, danse et émotions uniques.

Le Roi de la Pop renaît sous vos yeux !

Choisi par Michael Jackson dans les années 90 comme sa doublure officielle pour événements et campagnes, Sergio Cortés s’est imposé comme le meilleur tribute de Michael Jackson au monde. Aujourd’hui, il est le seul en Europe à bénéficier de l’aval officiel de la Jackson Family Foundation.

Sa ressemblance est frappante, sa voix bluffante. Chaque geste, chaque chorégraphie, chaque regard fait revivre la magie de l’icône.

Sur les plus grandes scènes internationales, Sergio Cortés enchante des milliers de fans avec un show complet 100 % live, accompagné de 11 musiciens et danseurs. Un hommage spectaculaire, authentique et chargé d’émotion.

Revivez les plus grands hits du King of Pop dans une expérience unique et inoubliable. Préparez-vous… Michael est de retour ! .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Sergio Cortés, official Michael Jackson tribute, brings the King of Pop to life live with music, dance and unique emotions.

L’événement MICHAEL JACKSON CELEBRATION SERGIO CORTÈS Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34