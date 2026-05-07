Michaux mi-Char deux poètes dans les preuves CCM Jean-Gagnant Limoges

Limoges

Michaux mi-Char deux poètes dans les preuves

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 21:45:00

Date(s) :

2026-05-22

Deux protagonistes racontent en simultané, dans un tac au tac rythmé, souvent loufoque, l’existence, des poètes Henri Michaux et René Char, du début à la fin de leur aventure terrestre, notamment lors de L’étrange défaite . Les mots de Michaux, de sa résidence surveillée, et de Char, depuis son maquis, formulent l’indicible et sont pénétrants, inexorables, intemporels. Ils ne se sont jamais rencontrés, jusqu’à ce soir, par la magie du théâtre. .

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

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English : Michaux mi-Char deux poètes dans les preuves

L’événement Michaux mi-Char deux poètes dans les preuves Limoges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Limoges Métropole