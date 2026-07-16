MICHEL ANOÏA Nasbinals
samedi 15 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
MICHEL ANOÏA
Nasbinals Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 01:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Des riffs aussi grind mais également déconstruits, alambiqués et éthérés que ceux de Plebeian Grandstand, le tout dans un défèrlement de fureur déconcertant de violence, les Michel Anoïa impressionnent d’un vrai tour de force. Michel Anoia est un trip sous acide en plein milieux d’une tempête.
Dans le cadre du festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/
Des riffs aussi grind mais également déconstruits, alambiqués et éthérés que ceux de Plebeian Grandstand, le tout dans un défèrlement de fureur déconcertant de violence, les Michel Anoïa impressionnent d’un vrai tour de force. Michel Anoia est un trip sous acide en plein milieux d’une tempête. Pour les fans de Psyopus, Krallice, The dillinger escape plan.
Pour écouter https://anoia.bandcamp.com/album/nervures
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr
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English :
Riffs as grind-like but also as deconstructed, convoluted, and intense as those of Plebeian Grandstand, all in a bewildering outpouring of violent fury, Michel Ano%EFa deliver a truly impressive tour de force. Michel Anoia is like an acid trip in the middle of a storm.
As part of the Mordorfest 2026 festival: https://mordorfest.fr/
L’événement MICHEL ANOÏA Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48
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