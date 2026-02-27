Michel Butor : Une conception de la littérature et ses enseignements, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice

Informations pratiques

Michel Butor : Une conception de la littérature et ses enseignements Vendredi 18 septembre, 16h00 Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Michel Butor : Une conception de la littérature et ses enseignements

Rencontre avec Mireille Calle-Gruber, Directrice du Centre de Recherches en Etudes Féminines et de Genres (CREF & G) et Littératures francophones à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

À l’occasion du centenaire, venez découvrir l’œuvre de Michel Butor : sa conception de l’œuvre littéraire, comment il l’élabore et comment elle est au cœur de son enseignement, auprès de Mireille Calle-Gruber, professeur émérite en littérature française à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, qui a également dirigé la publication des Œuvres complètes de Michel Butor parues aux éditions La Différence.

Dans le cadre du Centenaire Michel Butor

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497133675 http://bmvr.nice.fr

Michel Butor : Une conception de la littérature et ses enseignements

Michel BUTOR – La Devinière, 19 octobre 1999 © photo Maxime GODARD –