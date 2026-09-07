Michel Fugain & son Big Bazar !, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Michel Fugain & son Big Bazar ! Vendredi 16 octobre, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T15:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T15:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Michel Fugain se destinait d’abord au cinéma.

En 1971, il crée le Big Bazar, un ensemble de danseurs et de chanteurs aux vêtements amples et bigarrés. « Ce qui me frappait dans la troupe, raconte Fugain, c’était cette réunion de gens tellement dissemblables, dans le fond et la forme.

C’était même la vraie différence, face aux troupes de télé où l’uniforme était de rigueur. Une réunion hétéroclite de personnalités, de qualités et de défauts, de tempéraments divers. Un vrai bazar ! »

Filmé en 1972, c’est l’occasion de retrouver « Une belle histoire », « La fête » ou « Fais comme l’oiseau » et de se replonger dans une époque d’utopie et d’insouciance. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer…

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

La boite à musique