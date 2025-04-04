Michèle Laroque et Kad Merad L’âge bête Déols

Michèle Laroque et Kad Merad L’âge bête

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 51 – 51 – 74 EUR

Début : Samedi 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

2026-11-28

Benoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre Leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bi

Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur âge bête .

Textes et mise en scène Olivier Baroux 51 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

Benoit and Claire have just met, and they want to live their new story to the full, with no limits. Rebellious and free, they assert their love of sex, alcohol and soccer: they are the new sixty-somethings. They refuse to let age get in the way. Despite their bi

