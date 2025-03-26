MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg
MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg dimanche 15 novembre 2026.
MICHÈLE LAROQUE ET KAD MERADL’ÂGE BÊTETextes et mise en scène : Olivier BarouxBenoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivreLeur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot : ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur âge bête
PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME PLACE DE BORDEAUX – WACKEN 67000 Strasbourg 67