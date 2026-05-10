MICKAEL PHELIPPEAU / Yellow Party Le Carreau du Temple Paris

MICKAËL PHELIPPEAU, Yellow Party, Bal participatif

Yellow Party est un grand rendez-vous festif et participatif, mêlant bal collectif et DJ set. Dans un premier temps, le chorégraphe Mickaël Phelippeau convie plusieurs artistes aux univers singuliers — Marie-Laure Caradec, Ben Cissé, Anastasia Moussier et Alban Richard. Chacune et chacun propose une danse sur une musique dont le titre inclut le mot « Jaune », « Yellow », « Amarillo » ou « Gelb », et transmet sa chorégraphie au public.

La fête se poursuit ensuite avec un DJ set de Verginie Descente, dont l’univers libre et incandescent mêle house, pop et techno pour faire vibrer les corps et transformer la piste en un espace de fête partagé. Le jaune sera à l’honneur : venez avec un accessoire, un dé-tail ou total yellow look, toutes les fantaisies sont les bienvenues pour illuminer la nuit.

Mickaël Phelippeau est un chorégraphe et danseur français. Après des études en arts plastiques et en danse, il développe une démarche chorégraphique basée sur la rencontre et l’altérité. Il travaille avec des interprètes, des collectifs et dans des contextes différents pour brosser des portraits chorégraphiques.

Une soirée coproduite avec Le Carreau du Temple.

Une fête participative mêlant danses collectives et DJ set, où le public est invité à apprendre des chorégraphies et à célébrer ensemble dans une ambiance totalement Yellow.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 23h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T23:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

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