Micro-Atelier “Castellologie” CDMA Égletons
Micro-Atelier “Castellologie” CDMA Égletons mercredi 25 mars 2026.
Micro-Atelier “Castellologie”
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Découvrez les châteaux forts et leurs techniques d’édification en s’appuyant sur un chantier de construction expérimental le château de Guédelon. .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Atelier “Castellologie”
L’événement Micro-Atelier “Castellologie” Égletons a été mis à jour le 2026-01-11 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières