Micro-Atelier “Castellologie” CDMA Égletons

Micro-Atelier “Castellologie”

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Découvrez les châteaux forts et leurs techniques d’édification en s’appuyant sur un chantier de construction expérimental le château de Guédelon. .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Atelier “Castellologie”

L’événement Micro-Atelier “Castellologie” Égletons a été mis à jour le 2026-01-11 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières