Micro-conférence Musées d’hier et d’aujourd’hui Micro-Folie Bias Bias
Micro-conférence Musées d’hier et d’aujourd’hui Micro-Folie Bias Bias samedi 30 mai 2026.
Bias
Micro-conférence Musées d’hier et d’aujourd’hui
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 15:45:00
Date(s) :
2026-05-30
Plongez dans l’histoire fascinante des musées ! Des cabinets de curiosités de la Renaissance aux grandes institutions contemporaines, comment sont-ils devenus les gardiens essentiels de notre patrimoine ?
Durée 30-45 min
Réservation conseillée. .
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Micro-conférence Musées d’hier et d’aujourd’hui
L’événement Micro-conférence Musées d’hier et d’aujourd’hui Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne
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