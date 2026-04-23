Micro-conférence Musées d’hier et d’aujourd’hui Micro-Folie Bias Bias

Bias

Micro-conférence Musées d’hier et d’aujourd’hui

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 15:45:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez dans l’histoire fascinante des musées ! Des cabinets de curiosités de la Renaissance aux grandes institutions contemporaines, comment sont-ils devenus les gardiens essentiels de notre patrimoine ?

Durée 30-45 min

Réservation conseillée. .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Micro-conférence Musées d’hier et d’aujourd’hui

L’événement Micro-conférence Musées d’hier et d’aujourd’hui Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne