Micro-folie an’vavang, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

Informations pratiques

Micro-folie an’vavang 19 et 20 septembre Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion

Accès libre – Inscription sur place – Informations au 0692 91 01 48 ou au 0262 32 62 41

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

L’évolution du portrait photographique grâce à la micro folie an’vavang

Le pôle Arts Visuels via le musée numérique de la micro-folie an’vavang, propose une médiation consacrée à l’évolution technique et artistique du portrait photographique, depuis le daguerréotype du XIXe siècle jusqu’aux pratiques contemporaines.

Comment sommes-nous passés d’un portrait rare, solennel et soigneusement mis en scène à une image quotidienne, retouchée ?

À travers une sélection de portraits anciens et contemporains, le public découvrira l’évolution des techniques photographiques, des poses et des usages de l’image. Cette médiation permettra également de questionner notre manière de nous représenter aujourd’hui : que choisissons-nous de montrer de nous-mêmes ? Quelle image souhaitons-nous transmettre aux autres ? Les filtres et les retouches modifient-ils notre identité ?

Un parcours accessible à tous pour observer, comparer et porter un regard critique sur les images qui accompagnent désormais notre quotidien.

Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion

L’évolution du portrait photographique grâce à la micro-folie an’vavang

© Ministère de la culture