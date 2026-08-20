Micro-Folie au château de Chavaniac-Lafayette, Château Lafayette – Manoir des Deux Mondes, Chavaniac-Lafayette

Informations pratiques

Micro-Folie au château de Chavaniac-Lafayette Samedi 19 septembre, 10h00 Château Lafayette – Manoir des Deux Mondes Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le dispositif Micro-Folie consiste à intégrer un Musée numérique et de permettre à chacun de découvrir les chefs d’œuvres réunis par les établissements partenaires au sein de collections thématiques numérisées en très haute définition.

Grâce au grand écran, aux tablettes et au système de sonorisation, toutes les formes artistiques peuvent être mises à l’honneur.

Découvrez librement le Musée numérique grâce à une interaction avec des tablettes permettant d’avoir plus d’information sur l’œuvre projetée sous la forme de cartel au coté d’une photo de l’œuvre en haute définition.

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Château Lafayette – Manoir des Deux Mondes 1 Allée de l’Hermione, 43230 Chavaniac-Lafayette, France Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471775032 http://www.chateau-lafayette.com Maison natale du général de La Fayette (06 09 1757). Le château est partiellement détruit par un incendie en 1701. Vaudoyer le restaure en 1791. En 1793, le château est envahi puis vendu comme bien d’émigré. La tante de La Fayette rachète le château, mais La Fayette n’y revient que rarement après son installation au château de la Grange, près de Paris. Transformations du château après 1920, lors de son rachat par le Comité américain (nouveau donjon en béton ; aménagements intérieurs). Ouvert tous les jours du 1 juillet au 31 août, et du 1er avril au 15 novembre, tous les jours sauf mardi. Visites guidées de mai à octobre. Parking.

Le dispositif Micro-Folie consiste à intégrer un Musée numérique et de permettre à chacun de découvrir les chefs d’œuvres réunis par les établissements partenaires au sein de collections thématiques …

©Département de la Haute Loire