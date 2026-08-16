Visites guidées du château, Château Lafayette – Manoir des Deux Mondes, Chavaniac-Lafayette

Informations pratiques

Visites guidées du château 19 et 20 septembre Château Lafayette – Manoir des Deux Mondes Haute-Loire

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Laissez-vous raconter le château de Chavaniac-Lafayette le temps d’une visite guidée.

Découvrez à travers de nombreuses anecdotes, l’histoire du château et de ses illustres propriétaires au fil des siècles.

Possibilité de déjeuner sur place : food truck.

Château Lafayette – Manoir des Deux Mondes 1 Allée de l’Hermione, 43230 Chavaniac-Lafayette, France Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471775032 http://www.chateau-lafayette.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 77 50 32 »}] Maison natale du général de La Fayette (06 09 1757). Le château est partiellement détruit par un incendie en 1701. Vaudoyer le restaure en 1791. En 1793, le château est envahi puis vendu comme bien d’émigré. La tante de La Fayette rachète le château, mais La Fayette n’y revient que rarement après son installation au château de la Grange, près de Paris. Transformations du château après 1920, lors de son rachat par le Comité américain (nouveau donjon en béton ; aménagements intérieurs). Ouvert tous les jours du 1 juillet au 31 août, et du 1er avril au 15 novembre, tous les jours sauf mardi. Visites guidées de mai à octobre. Parking.

Laissez-vous raconter le château de Chavaniac-Lafayette le temps d’une visite guidée.

© Département de la Haute Loire