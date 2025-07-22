Chavaniac-Lafayette

Fête patronale | Chavaniac-Lafayette

Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Fête patronale à Chavaniac-Lafayette organisé par BALOCA 43 avec bal animé par Folly Night, animations pour les enfants, concert de Laidback, buvette, concours de pétanque, repas et feux d’artifice.

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Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 74 93 83

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English :

Fête patronale in Chavaniac-Lafayette organized by BALOCA 43 with Folly Night dance, children’s entertainment, Laidback concert, refreshment bar, pétanque competition, meal and fireworks.

L’événement Fête patronale | Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2025-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier