Fête patronale | Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette
Fête patronale | Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette dimanche 16 août 2026.
Chavaniac-Lafayette
Fête patronale | Chavaniac-Lafayette
Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Fête patronale à Chavaniac-Lafayette organisé par BALOCA 43 avec bal animé par Folly Night, animations pour les enfants, concert de Laidback, buvette, concours de pétanque, repas et feux d’artifice.
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Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 74 93 83
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English :
Fête patronale in Chavaniac-Lafayette organized by BALOCA 43 with Folly Night dance, children’s entertainment, Laidback concert, refreshment bar, pétanque competition, meal and fireworks.
L’événement Fête patronale | Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2025-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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