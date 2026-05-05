Visite des jardins du Conservatoire botanique du Massif central, Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette
Visite des jardins du Conservatoire botanique du Massif central, Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette dimanche 20 septembre 2026.
Visite des jardins du Conservatoire botanique du Massif central Dimanche 20 septembre, 14h30 Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, les jardins du Conservatoire botanique national du Massif central vous ouvrent leurs portes pour vous présenter un large échantillon de plantes sauvages représentatives du Massif central. Certaines sont très communes, d’autres beaucoup plus rares et menacées.
Venez découvrir ce patrimoine vivant, riche mais en péril, en parcourant les différentes végétations des jardins : milieux ouverts (pelouses, prairies, landes), milieux forestiers et zones humides.
Cette année, nous ferons un focus particulier sur les graines des plantes sauvages qui sont de véritables aventurières. Vous découvrirez tous leurs secrets et vous pourrez visiter la banque de graines constituée par le CBNMC à des fins de conservation.
Tout public
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central. Tarifs : Gratuit RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur notre site : ici Conservatoire botanique national du Massif central Le bourg 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda/387-journees-europeennes-du-patrimoine-decouvrez-les-graines-daventurieres »}] Le Conservatoire botanique national du Massif central est un établissement public agréé par le Ministère de la transition écologique depuis 1998 et administré par un Syndicat mixte, ayant pour objectif principal la connaissance, la conservation et la valorisation de la diversité végétale naturelle sur son territoire d’agrément. parking à proximité ©CBNMC
Journées européennes du patrimoine 2026
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Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central.
Tarifs : Gratuit
RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur notre site : ici
Conservatoire botanique national du Massif central Le bourg 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda/387-journees-europeennes-du-patrimoine-decouvrez-les-graines-daventurieres »}] Le Conservatoire botanique national du Massif central est un établissement public agréé par le Ministère de la transition écologique depuis 1998 et administré par un Syndicat mixte, ayant pour objectif principal la connaissance, la conservation et la valorisation de la diversité végétale naturelle sur son territoire d’agrément. parking à proximité
©CBNMC