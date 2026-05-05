Visite des jardins du Conservatoire botanique du Massif central, Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette

Visite des jardins du Conservatoire botanique du Massif central Dimanche 20 septembre, 14h30 Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, les jardins du Conservatoire botanique national du Massif central vous ouvrent leurs portes pour vous présenter un large échantillon de plantes sauvages représentatives du Massif central. Certaines sont très communes, d’autres beaucoup plus rares et menacées.

Venez découvrir ce patrimoine vivant, riche mais en péril, en parcourant les différentes végétations des jardins : milieux ouverts (pelouses, prairies, landes), milieux forestiers et zones humides.

Cette année, nous ferons un focus particulier sur les graines des plantes sauvages qui sont de véritables aventurières. Vous découvrirez tous leurs secrets et vous pourrez visiter la banque de graines constituée par le CBNMC à des fins de conservation.