Micro-Folie Cherche et trouve Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Villebois-Lavalette

Micro-Folie Cherche et trouve

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Retrouvez un univers où l’art et l’amusement se rencontrent le jeu de Cherche et trouve à travers des chefs-d’œuvre artistiques.

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Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

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English : Micro-Folie Cherche et trouve

Discover a world where art and fun come together: a game of “seek and find” through artistic masterpieces.

L’événement Micro-Folie Cherche et trouve Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme du Sud Charente