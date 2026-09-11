Micro-Folie : Collection Grand Est, Domaine de la Léonardsau, Obernai

Informations pratiques

Micro-Folie : Collection Grand Est Samedi 19 septembre, 10h00 Domaine de la Léonardsau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La Collection Grand Est reflète la richesse patrimoniale et artistique d’un territoire marqué par l’histoire européenne. Construite autour de grandes thématiques, elle met en lumière cathédrales gothiques, patrimoine écrit, traditions populaires, arts du feu, mémoire des conflits et savoir-faire industriels.

De la cathédrale de Reims aux vitraux contemporains de Metz, des manuscrits anciens aux imageries populaires, des cristalleries renommées aux paysages forestiers, cette collection témoigne d’une région façonnée par les échanges, les frontières et la transmission.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, elle offre aux visiteurs la possibilité de s’installer pour explorer l’identité plurielle du Grand Est.

Domaine de la Léonardsau 1 rue de la Leonardsau 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est 03 88 49 95 95 https://www.leonardsau.fr/ Propriété de la Ville d’Obernai depuis 1970, le Domaine de la Léonardsau s’étend sur 8 hectares au cœur d’un écrin de nature remarquable, à Obernai, au pied du Mont Sainte Odile.

Après trois années d’une restauration menée entre 2022 et 2025, le Château du Domaine de la Léonardsau, propriété de la Ville d’Obernai, a ouvert au public. Au cœur d’un parc remarquable de 8 hectares à Obernai, cette demeure de caractère construite au début du XXe siècle reflète les goûts et l’art de vivre de son propriétaire, le baron Albert de Dietrich. Aujourd’hui restauré avec le plus grand soin, le château invite les visiteurs à découvrir un patrimoine d’exception au cœur de l’Alsace. Situé à la sortie d’Obernai en direction du Mont Sainte-Odile, le Domaine de la Léonardsau est accessible par différents moyens de transport.

La Collection Grand Est reflète la richesse patrimoniale et artistique d’un territoire marqué par l’histoire européenne. Construite autour de grandes thématiques, elle met en lumière cathédrales arts…

©CD / Ville d’Obernai