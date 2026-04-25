Micro-Folie Dans l’oeil de l’IA Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette
Micro-Folie Dans l’oeil de l’IA Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette mercredi 20 mai 2026.
Villebois-Lavalette
Micro-Folie Dans l’oeil de l’IA
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Que vous soyez passionné d’art, technophile ou simplement curieux, cet atelier offre une occasion de croiser les perspectives humaines et technologiques.
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Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
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English : Micro-Folie Dans l’oeil de l’IA
Whether you are an art lover, a tech enthusiast or simply curious, this workshop offers an opportunity to explore both human and technological perspectives.
L’événement Micro-Folie Dans l’oeil de l’IA Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme du Sud Charente
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