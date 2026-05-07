Micro-folie jeux paysages impressionnistes Les Carmélites Ploërmel
Micro-folie jeux paysages impressionnistes Les Carmélites Ploërmel mercredi 24 juin 2026.
Ploërmel
Micro-folie jeux paysages impressionnistes
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Rejoignez-nous pour un après-midi familial et ludique !
Redécouvrez les plus beaux paysages des impressionnistes en participant à l’un de nos jeux de plateau et défiez vos amis ou votre famille… Les chefs-d’œuvre n’auront plus de secret pour vous. À partir de 7 ans. En continu, aux horaires d’ouverture de la Micro-folie (14h-18h). .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Micro-folie jeux paysages impressionnistes Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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