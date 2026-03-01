Micro-Folie Little musée rue du 11 novembre Vorey

Micro-Folie Little musée

rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey Haute-Loire

Début : 2026-03-18 10:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Cherche et trouve dans l’image à l’occasion de l’exposition numérique des montages photographiques de Jacques Mansuy, viens découvrir ce qui cloche dans les images ! Puis, à la manière de l’artiste, fais toi-même ton montage photo en collage.

rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 microfolie@vorey.com

English :

Jacques Mansuy?s digital exhibition of photo montages, come and discover what?s wrong with the images! Then, in the artist?s own way, make your own collage photo montage.

