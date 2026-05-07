Micro-folie micro-conférence À la rencontre des impressionnistes Les Carmélites Ploërmel

Ploërmel

Micro-folie micro-conférence À la rencontre des impressionnistes

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 15:45:00

Date(s) :

2026-06-27

En juin, les micro-conférences vous emmènent sur les traces des impressionnistes.

Suivez le guide et plongez dans le milieu artistique français du 19e siècle. Partez à la rencontre de Claude Monet, d’Edgar Degas, d’Anna Boch, de Camille Pissarro ou encore de Berthe Morisot. Découvrez de quelle manière ils ont bouleversé l’art de leur époque et redécouvrez l’un des mouvements les plus riches et fascinants de l’histoire de l’art.

Animation de 45mn, à 15h. Tout public .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie micro-conférence À la rencontre des impressionnistes Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande