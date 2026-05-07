Micro-folie micro-conférence À la rencontre des impressionnistes Les Carmélites Ploërmel
Micro-folie micro-conférence À la rencontre des impressionnistes Les Carmélites Ploërmel samedi 27 juin 2026.
Ploërmel
Micro-folie micro-conférence À la rencontre des impressionnistes
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 15:45:00
Date(s) :
2026-06-27
En juin, les micro-conférences vous emmènent sur les traces des impressionnistes.
Suivez le guide et plongez dans le milieu artistique français du 19e siècle. Partez à la rencontre de Claude Monet, d’Edgar Degas, d’Anna Boch, de Camille Pissarro ou encore de Berthe Morisot. Découvrez de quelle manière ils ont bouleversé l’art de leur époque et redécouvrez l’un des mouvements les plus riches et fascinants de l’histoire de l’art.
Animation de 45mn, à 15h. Tout public .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Micro-folie micro-conférence À la rencontre des impressionnistes Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Ploërmel (Morbihan)
- Micro-folie jeux défis architecture Les Carmélites Ploërmel 13 mai 2026
- Ar Redadeg la course pour la langue bretonne Ploërmel 14 mai 2026
- Micro-folie Balade dessinée avec Emma Burr Chapelle Les Carmélites Ploërmel 16 mai 2026
- Exposition de voitures anciennes de mai Ploërmel 17 mai 2026
- Micro-folie jeux défis architecture Les Carmélites Ploërmel 20 mai 2026