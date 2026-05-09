Obernai

Micro-Folie Raconte moi une œuvre La cathédrale Notre-Dame de Paris

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Un moment de partage en famille accessible dès 4 ans la présence d’un accompagnateur est obligatoire et un billet doit être réservé pour chaque enfant.

Entre histoires et œuvres d’art, cette animation invite les plus jeunes à observer, s’émerveiller et poser un regard neuf sur le monde qui les entoure. Avec Raconte-moi une œuvre, l’art se découvre en douceur, les impressions se partagent… et les regards s’ouvrent grand.

Remontez le temps au cœur de l’histoire et des mystères de la cathédrale Notre-Dame de Paris à travers la lecture de Le Coq de Notre-Dame, puis participez à un atelier créatif en lien avec ce monument emblématique. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A family experience for children aged 4 and over: an accompanying adult must be present, and a ticket must be reserved for each child.

L’événement Micro-Folie Raconte moi une œuvre La cathédrale Notre-Dame de Paris Obernai a été mis à jour le 2026-05-09 par Parc de la Léonardsau