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Micro-Folie Soirée d’exception autour de l’opéra avenue Paul Mazet Gramat

vendredi 11 décembre 2026 · avenue Paul Mazet · Gramat

Micro-Folie Soirée d’exception autour de l’opéra avenue Paul Mazet Gramat

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
avenue Paul Mazet
Adresse
Médiathèque Municipale
Ville
46500 Gramat
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Gramat

Micro-Folie Soirée d’exception autour de l’opéra

avenue Paul Mazet Médiathèque Municipale Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Platée, chef-d’œuvre de Jean-Philippe Rameau, mêle humour, danse et opéra baroque

Platée, chef-d’œuvre de Jean-Philippe Rameau, mêle humour, danse et opéra baroque. Mise en scène déjantée de Laurent Pelly. Dirigée par Marc Minkowski, Production Julie Fuchs et Lawrence Brownlee dans une comédie musicale aussi brillante que burlesque

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avenue Paul Mazet Médiathèque Municipale Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63 

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English :

*Platée*, a masterpiece by Jean-Philippe Rameau, blends humor, dance, and Baroque opera

L’événement Micro-Folie Soirée d’exception autour de l’opéra Gramat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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