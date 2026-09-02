Micro-Folie Soirée d’exception autour de l’opéra avenue Paul Mazet Gramat
vendredi 11 décembre 2026 · avenue Paul Mazet · Gramat
Informations pratiques
Gramat
Micro-Folie Soirée d’exception autour de l’opéra
avenue Paul Mazet Médiathèque Municipale Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Platée, chef-d’œuvre de Jean-Philippe Rameau, mêle humour, danse et opéra baroque
Platée, chef-d’œuvre de Jean-Philippe Rameau, mêle humour, danse et opéra baroque. Mise en scène déjantée de Laurent Pelly. Dirigée par Marc Minkowski, Production Julie Fuchs et Lawrence Brownlee dans une comédie musicale aussi brillante que burlesque
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avenue Paul Mazet Médiathèque Municipale Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
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English :
*Platée*, a masterpiece by Jean-Philippe Rameau, blends humor, dance, and Baroque opera
L’événement Micro-Folie Soirée d’exception autour de l’opéra Gramat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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