Micro-séance Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse
Micro-séance Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 13 mai 2026.
Lapalisse
Micro-séance
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
Date(s) :
2026-05-13
La micro-séance c’est une séance de courts-métrages dans votre micro-folie !
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr
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English :
The micro-session is a screening of short films in your own micro-folie!
L’événement Micro-séance Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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