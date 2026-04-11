Micro-séance Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Lapalisse

Micro-séance

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

La micro-séance c’est une séance de courts-métrages dans votre micro-folie !

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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

The micro-session is a screening of short films in your own micro-folie!

L’événement Micro-séance Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse