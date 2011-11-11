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Thé dansant Lapalisse

Thé dansant Lapalisse vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Salle de la Grenette

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 11 11 11

Lapalisse

Thé dansant

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:30:00
fin : 2026-05-08 19:30:00

Date(s) :
2026-05-08

Organisé par le Club Amitiés des Ainés Ruraux de Lapalisse. Animé par Gil Orchestra.
Buvette et petite restauration sur place.
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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 21 77 33 

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English : Tea dance

By Croix Rouge.

L’événement Thé dansant Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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