Thé dansant Lapalisse
Thé dansant Lapalisse vendredi 8 mai 2026.
Lapalisse
Thé dansant
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:30:00
fin : 2026-05-08 19:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Organisé par le Club Amitiés des Ainés Ruraux de Lapalisse. Animé par Gil Orchestra.
Buvette et petite restauration sur place.
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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 21 77 33
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English : Tea dance
By Croix Rouge.
L’événement Thé dansant Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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