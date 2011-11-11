Lapalisse

Thé dansant

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:30:00

fin : 2026-05-08 19:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Organisé par le Club Amitiés des Ainés Ruraux de Lapalisse. Animé par Gil Orchestra.

Buvette et petite restauration sur place.

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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 21 77 33

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English : Tea dance

By Croix Rouge.

L’événement Thé dansant Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme du pays de Lapalisse