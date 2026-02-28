Micro-visite, Le tour du monde en 6 oeuvres La Distylerie Luçon

Luçon

Micro-visite, Le tour du monde en 6 oeuvres

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24 15:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Six œuvres, six continents, une invitation à voyager !

Cette visite vous propose de découvrir des créations issues des quatre coins du monde, pour célébrer la diversité des cultures et des façons de s’exprimer à travers l’art.

Gratuit, Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Six works, six continents, an invitation to travel!

L’événement Micro-visite, Le tour du monde en 6 oeuvres Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud