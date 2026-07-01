Micro-visites Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Micro-visites

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Avec nos micro-visites, les médiateurs du musée, vous offrent les clés essentielles pour comprendre l’histoire du musée, découvrir l’exposition Saisies de la présence ou décrypter l’œuvre qui vous intrigue, en quelques instants privilégiés. Durée 20 minutes. .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

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English : Micro-visites

L’événement Micro-visites Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)