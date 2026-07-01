Micro-visites Musée du Hiéron Paray-le-Monial
jeudi 16 juillet 2026 · Musée du Hiéron · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Micro-visites
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Avec nos micro-visites, les médiateurs du musée, vous offrent les clés essentielles pour comprendre l’histoire du musée, découvrir l’exposition Saisies de la présence ou décrypter l’œuvre qui vous intrigue, en quelques instants privilégiés. Durée 20 minutes. .
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
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English : Micro-visites
L’événement Micro-visites Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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