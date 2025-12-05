Micronora, salon international des microtechniques et de la précision Micropolis Besançon
Micronora, salon international des microtechniques et de la précision Micropolis Besançon mardi 29 septembre 2026.
Micronora, salon international des microtechniques et de la précision
Micropolis Boulevard Ouest Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-09-29
A Besançon, venez assister au Salon leader en Europe dédié aux microtechniques,
aux micro-nanotechnologies et à la précision.
Avec 25 000 m² de surface d’exposition et plus de 800 exposants. Le salon réunis plus de 15000 visiteurs. .
Micropolis Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Micronora, salon international des microtechniques et de la précision
L’événement Micronora, salon international des microtechniques et de la précision Besançon a été mis à jour le 2025-12-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON