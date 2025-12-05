Micronora, salon international des microtechniques et de la précision Micropolis Besançon

Micronora, salon international des microtechniques et de la précision

Micropolis Boulevard Ouest Besançon Doubs

Début : 2026-09-29

fin : 2026-10-02

2026-09-29

A Besançon, venez assister au Salon leader en Europe dédié aux microtechniques,

aux micro-nanotechnologies et à la précision.

Avec 25 000 m² de surface d’exposition et plus de 800 exposants. Le salon réunis plus de 15000 visiteurs. .

Micropolis Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Micronora, salon international des microtechniques et de la précision

