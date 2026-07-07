Midi en choeur Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges
mercredi 16 décembre 2026 · Grand Théâtre · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Midi en choeur Opéra de Limoges
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 12:30:00
fin : 2027-04-05 14:00:00
Date(s) :
2026-12-16 2027-04-05
Échauffez votre voix et laissez-vous guider dans l’apprentissage d’un air par notre cheffe de choeur Arlinda Roux Majollari et les artistes du Choeur. Le partage se prolonge ensuite le temps d’un déjeuner.
-Mercredi 16/12 à 12h30 Edgar
– Vendredi 19/02 à 12h30 Un Requiem allemand
– Lundi 05/04 à 12h30 La Clémence de Titus
Possibilité de réserver une restauration légère jusqu’à la veille bar@operalimoges.fr ou 06 67 43 31 97 .
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 11 anne.thorez@operalimoges.fr
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English : Midi en choeur Opéra de Limoges
L’événement Midi en choeur Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
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