Midi en choeur Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Midi en choeur Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 12:30:00

fin : 2027-04-05 14:00:00

Date(s) :

2026-12-16 2027-04-05

Échauffez votre voix et laissez-vous guider dans l’apprentissage d’un air par notre cheffe de choeur Arlinda Roux Majollari et les artistes du Choeur. Le partage se prolonge ensuite le temps d’un déjeuner.

-Mercredi 16/12 à 12h30 Edgar

– Vendredi 19/02 à 12h30 Un Requiem allemand

– Lundi 05/04 à 12h30 La Clémence de Titus

Possibilité de réserver une restauration légère jusqu’à la veille bar@operalimoges.fr ou 06 67 43 31 97 .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 11 anne.thorez@operalimoges.fr

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English : Midi en choeur Opéra de Limoges

L’événement Midi en choeur Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole