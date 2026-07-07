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Midi en choeur Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

mercredi 16 décembre 2026 · Grand Théâtre · Limoges

Midi en choeur Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Grand Théâtre
Adresse
48 Rue Jean Jaurès
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Midi en choeur Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 12:30:00
fin : 2027-04-05 14:00:00

Date(s) :
2026-12-16 2027-04-05

Échauffez votre voix et laissez-vous guider dans l’apprentissage d’un air par notre cheffe de choeur Arlinda Roux Majollari et les artistes du Choeur. Le partage se prolonge ensuite le temps d’un déjeuner.
-Mercredi 16/12 à 12h30 Edgar
– Vendredi 19/02 à 12h30 Un Requiem allemand
– Lundi 05/04 à 12h30 La Clémence de Titus

Possibilité de réserver une restauration légère jusqu’à la veille bar@operalimoges.fr ou 06 67 43 31 97   .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 11  anne.thorez@operalimoges.fr

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English : Midi en choeur Opéra de Limoges

L’événement Midi en choeur Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole

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