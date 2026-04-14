Midi – Minuit Trad, Salle des Fêtes de Fives, Lille

Midi – Minuit Trad Samedi 6 juin, 12h00 Salle des Fêtes de Fives Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

En clôture d’une résidence avec les écoles de Lille, Lomme et Hellemmes aux côtés de Margaux Liénard et Gabriel Lenoir.

Après des ateliers ouverts au public, Midi-Minuit Trad se concluera avec Gabriel Lenoir et la Cuivraille pour un grand bal ouvert à tous.

Ce moment festif pour les 20 ans du Plan musique danse théâtre sera animé par les autres intervenants du Conservatoire de Lille, avec la participation de la classe de musiques traditionnelles.

INFORMATIONS

Samedi 6 juin 2026 de 12h00 à 00h00

Salle des Fêtes de Fives, 91 rue Lannoy, Lille

Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy, 59800 lille Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France 0320331126 https://www.facebook.com/salledesfetesfives;https://www.facebook.com/balsafives/ La Salle des fêtes de Fives est une salle de spectacle construite en 1928 dans le quartier de Lille-Fives. Elle a été inscrite au titre des monuments historiques en avril 2000.

Ce site est desservi par la station de métro Fives.

Au début des années 1920, la municipalité de Lille fait l’acquisition d’une propriété appartenant à la famille Barrois dans le quartier de Fives. Elle comprend un petit château et un parc sur lequel. Dans une délibération du 29 avril 1925, le conseil municipal décide d’implanter une salle des fêtes. L’édifice est inauguré le 14 juillet 1926 par le maire de Lille, Roger Salengro.

Désaffectée en 1997 pour des raisons de sécurité, elle est totalement réhabilitée entre 2002 et 2003 par la Ville de Lille, dans le cadre de la préparation des évènements de Lille 2004 (capitale européenne de la culture). Gérée par la direction générale de la Culture de la ville, la salle rénovée accueille désormais de nombreux événements, bals mais aussi représentations théâtrales, festivals de musique, de danse, expositions..

Les 20 ans du Plan Musique Danse Théâtre