Midi Musical, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Midi Musical Vendredi 8 janvier 2027, 12h30 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-08T12:30:00+01:00 – 2027-01-08T13:30:00+01:00

Fin : 2027-01-08T12:30:00+01:00 – 2027-01-08T13:30:00+01:00

Voix

Depuis sa prestation remarquable, toute en virtuosité et en pyrotechnies vocales, au prestigieux concours Reine Élisabeth de Belgique en 2023, Juliette Mey a fait une entrée fracassante sur la scène lyrique européenne. Toulousaine de naissance, c’est en voisine qu’elle vient donner un récital à Bordeaux qui, à n’en pas douter, convaincra le public qu’au bord de notre Garonne, une jeune étoile est née !

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699117-midi-musical-juliette-mey-et-nicolas-kaitasov »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-midi-musical-85971 »}]

Juliette Mey Voix