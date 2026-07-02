Midi Musical, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Midi Musical Mardi 27 avril 2027, 12h30 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-27T12:30:00+02:00 – 2027-04-27T13:30:00+02:00

Fin : 2027-04-27T12:30:00+02:00 – 2027-04-27T13:30:00+02:00

Voix

Le jeune ténor né à Pau avait tenu le rôle de Gerald dans le Lakmé revisited de l’Académie de l’Opéra National de Bordeaux. Dans ce récital donné en marge de sa participation à la production de Macbeth, il vient offrir un plus large aperçu de son répertoire, et de son talent prometteur !

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699124-midi-musical-arthur-perot-et-nicolas-kaitasov »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-midi-musical-88181 »}]

Arthur Pérot Voix