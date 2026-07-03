Midi musical, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Midi musical Vendredi 4 juin 2027, 12h30 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-04T12:30:00+02:00 – 2027-06-04T13:30:00+02:00

Fin : 2027-06-04T12:30:00+02:00 – 2027-06-04T13:30:00+02:00

Voix

Déborah Salazar fut une Violetta remarquée dans La Traviata revisited en 2024 avec l’Académie de l’Opéra National de Bordeaux, avant de participer à la production de Norma la saison suivante. En récital solo, la soprano marque son retour sur la scène du Grand-Théâtre dans un programme en hommage à ses origines mexicaines, concocté spécialement pour l’occasion.

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701336-midi-musical-deborah-salazar »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-midi-musical-88721 »}]

Deborah Salazar Voix