Midi Musical – Une heure avec Don Pasquale, Grand-Théâtre, Bordeaux
mardi 4 mai 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Midi Musical – Une heure avec Don Pasquale Mardi 4 mai 2027, 12h30 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-04T12:30:00+02:00 – 2027-05-04T13:45:00+02:00
Fin : 2027-05-04T12:30:00+02:00 – 2027-05-04T13:45:00+02:00
Chœur
Véritable bijou de drôlerie de Donizetti composé dans le plus pur style bel canto, cet opéra met en scène le truculent Don Pasquale, véritable dindon de la farce ! Un faux docteur, une jeune ambitieuse et un neveu un peu trop loyal : tous en ont après sa fortune. Leurs tribulations sont, comme toujours dans ce format express, racontées en direct par un comédien présent sur scène aux côtés des solistes.
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701315-midi-musical-une-heure-avec-don-pasquale »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-midi-musical-une-heure-avec-don-pasquale-88311 »}]
Chœur et solistes de l’Opéra National de Bordeaux Voix
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