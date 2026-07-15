Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Midi-visite Peinture et couleurs

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 12:30:00

fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :

2026-07-28

La Micro-Folie offre une pincée de chef d’œuvres pour s’en mettre plein les yeux et croquer un bout de Musée. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Midi-visite Peinture et couleurs

L’événement Midi-visite Peinture et couleurs Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin