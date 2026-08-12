Informations pratiques

Châtellerault

Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 12:10:00

fin : 2026-10-01 13:00:00

Date(s) :

2026-10-01

La sortie de résidence est gratuite, sur réservation vendredi 2 octobre à 19h au Nouveau Théâtre.

Vous pouvez manger votre sandwich dans la médiathèque en conversant avec les artistes et l’équipe de médiation des 3T.

Visiter le site de la [compagnie Studio Monstre](https://www.studiomonstre.com/copie-de-mon-bras). .

place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

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English : Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre

L’événement Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne