UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtellerault

Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre Châtellerault

jeudi 1 octobre 2026 · Châtellerault

Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre Châtellerault

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
12:10:00
Adresse
place Dupleix
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 12:10:00
fin : 2026-10-01 13:00:00

Date(s) :
2026-10-01

La sortie de résidence est gratuite, sur réservation vendredi 2 octobre à 19h au Nouveau Théâtre.
Vous pouvez manger votre sandwich dans la médiathèque en conversant avec les artistes et l’équipe de médiation des 3T.
Visiter le site de la [compagnie Studio Monstre](https://www.studiomonstre.com/copie-de-mon-bras).   .

place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48  mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre

L’événement Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)