Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre Châtellerault
jeudi 1 octobre 2026 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 12:10:00
fin : 2026-10-01 13:00:00
Date(s) :
2026-10-01
La sortie de résidence est gratuite, sur réservation vendredi 2 octobre à 19h au Nouveau Théâtre.
Vous pouvez manger votre sandwich dans la médiathèque en conversant avec les artistes et l’équipe de médiation des 3T.
Visiter le site de la [compagnie Studio Monstre](https://www.studiomonstre.com/copie-de-mon-bras). .
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
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English : Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre
L’événement Midis curieux rencontre avec la compagnie Studio Monstre Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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