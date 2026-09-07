Midis-sandwichs, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Midis-sandwichs Vendredi 25 septembre, 12h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T12:30:00+02:00 – 2026-09-25T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T12:30:00+02:00 – 2026-09-25T13:30:00+02:00

Depuis 2021, au sein de l’accueil de jour de l’association ASSOR, des sessions d’écriture et de créations musicales s’enchainent en partenariat avec la Sacem. Avec les artistes Remi Costa et Vincent Roubach, Los compañeros célèbrent les musiques du monde et nous emmènent en voyage : reggae, bossa, musique française… Des textes empreints de l’expérience de chacun, et une envie de célébrer la vie. Par l’Accueil Solidaire et Social Ozanam de Reims, Rémy Costa, Vincent Roubach. En partenariat avec La cartonnerie de Reims, la Sacem et la Fondation pour le Logement.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Concert de Los compañeros Midis-sandwichs Concerts