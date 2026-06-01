Miers

Miers en fête

Miers Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Miers est en fête tout le week-end ! Au programme marché gourmand, feux d'artifices, et surtout beaucoup de musique

Miers est en fête tout le week-end ! Au programme marché gourmand, feux d'artifices, et surtout beaucoup de musique

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Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 50 21 85 10

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English :

Miers is celebrating all weekend long! On the program: gourmet market, fireworks, and above all lots of music

L’événement Miers en fête Miers a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne