Miers en fête Miers
Miers en fête Miers vendredi 12 juin 2026.
Miers
Miers en fête
Miers Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Miers est en fête tout le week-end ! Au programme marché gourmand, feux d'artifices, et surtout beaucoup de musique
Miers est en fête tout le week-end ! Au programme marché gourmand, feux d'artifices, et surtout beaucoup de musique
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Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 50 21 85 10
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English :
Miers is celebrating all weekend long! On the program: gourmet market, fireworks, and above all lots of music
L’événement Miers en fête Miers a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne
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