Mieux appréhender pour mieux aider MDS de Gâtine Parthenay

Mieux appréhender pour mieux aider

MDS de Gâtine 20 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Accompagnement des aidants des personnes en situation de handicap visuel.

Organisation

Temps d’accueil et d’échange,

Aménagement du logement,

Informations et ressources.

Réservation par téléphone ou par mail. .

MDS de Gâtine 20 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 62 81 30 diapasom.aria@fondation-ove.fr

English : Mieux appréhender pour mieux aider

