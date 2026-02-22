Mieux appréhender pour mieux aider MDS de Gâtine Parthenay
Mieux appréhender pour mieux aider MDS de Gâtine Parthenay jeudi 12 mars 2026.
Mieux appréhender pour mieux aider
MDS de Gâtine 20 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Accompagnement des aidants des personnes en situation de handicap visuel.
Organisation
Temps d’accueil et d’échange,
Aménagement du logement,
Informations et ressources.
Réservation par téléphone ou par mail. .
MDS de Gâtine 20 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 62 81 30 diapasom.aria@fondation-ove.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mieux appréhender pour mieux aider
L’événement Mieux appréhender pour mieux aider Parthenay a été mis à jour le 2026-02-20 par CC Parthenay Gâtine