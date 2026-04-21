MIEUX S’ESTIMER COMMENT ARRÊTER DE SE SOUS-ÉVALUER ? ASTUCES BOUDDHISTES Montpellier
MIEUX S’ESTIMER COMMENT ARRÊTER DE SE SOUS-ÉVALUER ? ASTUCES BOUDDHISTES Montpellier samedi 30 mai 2026.
Montpellier
MIEUX S’ESTIMER COMMENT ARRÊTER DE SE SOUS-ÉVALUER ? ASTUCES BOUDDHISTES
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Samedi 30 mai | 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30
Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.
Apprenez à porter un regard bienveillant sur vous-même en identifiant les mécanismes mentaux qui sapent votre assurance.
Le Samedi 30 mai | 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30
Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.
Apprenez à porter un regard bienveillant sur vous-même en identifiant les mécanismes mentaux qui sapent votre assurance. Cette journée explore la sagesse bouddhiste pour transformer radicalement votre perception intérieure et révéler votre plein potentiel.
• Apprendre à s’estimer sans arrogance
• Se libérer du jugement et de l’autocritique
• Développer une paix intérieure stable
Réservation Réservation sur notre site ou sur place au 15 rue du faubourg boutonnet.
Tarifs 30€ (27€ réduit). Personne n’est refusé par manque de moyens. .
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org
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English :
Saturday, May 30 | 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30
Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.
Learn to take a positive look at yourself by identifying the mental mechanisms that undermine your self-confidence.
L’événement MIEUX S’ESTIMER COMMENT ARRÊTER DE SE SOUS-ÉVALUER ? ASTUCES BOUDDHISTES Montpellier a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT MONTPELLIER
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