Montpellier

MIEUX S’ESTIMER COMMENT ARRÊTER DE SE SOUS-ÉVALUER ? ASTUCES BOUDDHISTES

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Samedi 30 mai | 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Apprenez à porter un regard bienveillant sur vous-même en identifiant les mécanismes mentaux qui sapent votre assurance.

Le Samedi 30 mai | 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Apprenez à porter un regard bienveillant sur vous-même en identifiant les mécanismes mentaux qui sapent votre assurance. Cette journée explore la sagesse bouddhiste pour transformer radicalement votre perception intérieure et révéler votre plein potentiel.

• Apprendre à s’estimer sans arrogance

• Se libérer du jugement et de l’autocritique

• Développer une paix intérieure stable

Réservation Réservation sur notre site ou sur place au 15 rue du faubourg boutonnet.

Tarifs 30€ (27€ réduit). Personne n’est refusé par manque de moyens. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

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English :

Saturday, May 30 | 10h-11h15 11h45-13h 15h-16h30

Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.

Learn to take a positive look at yourself by identifying the mental mechanisms that undermine your self-confidence.

L’événement MIEUX S’ESTIMER COMMENT ARRÊTER DE SE SOUS-ÉVALUER ? ASTUCES BOUDDHISTES Montpellier a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT MONTPELLIER