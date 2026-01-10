MIF Expo, Le Salon du Made in France Parc des Expositions Paris

MIF Expo – Le Salon du Made in France est le plus grand événement grand public dédié à la fabrication française. Il rassemble chaque année 1 000 exposants et des consommateurs engagés, désireux de privilégier des produits fabriqués localement, durables et porteurs de sens.

De la mode aux cosmétiques, du textile à la maroquinerie, de la décoration à la gastronomie, tous les univers du Made in France sont réunis pour offrir un panorama unique des savoir-faire français.

Cette année encore, le salon accueillera le Village de l’Artisanat de CMA France, un espace emblématique mettant à l’honneur les artisans de nos territoires !

Les grands secteurs représentés :

– Mode & Accessoires

– Beauté & Bien-être

– Gastronomie

– Maison & Décoration

– Enfance & Loisirs

– Services & Partenaires

L’événement valorise également les initiatives et innovations qui renforcent l’industrie nationale à travers la remise de 6 Grands Prix du Made in France, récompensant l’excellence, l’engagement et l’innovation des exposants.

Billetterie

– Gratuit sur pré-inscription

– 10 € sur place, remboursés dès le premier achat

Lieu

Parc des Expositions – Hall 7.2

Plus d’informations sur : http://www.mifexpo.fr

Parc des Expositions 1 Pl. de la Porte de Versailles 75015 Paris

https://www.mifexpo.fr/ +33141097472 contact@mifexpo.fr https://www.facebook.com/MadeInFranceExpo https://www.facebook.com/MadeInFranceExpo



